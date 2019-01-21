Эрдоган: Турция справится с ИГ в Сирии, но не без помощи США

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Президент Турции Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция сможет окончательно ликвидировать ИГ (запрещена в России) в Сирии, но не без помощи США.

«Мы сами обеспечим безопасность своих границ. Мы сами справимся с ИГ, и я сказал Трампу: достаточно, если вы нам окажете материально-техническую поддержку. Манбидж мы тоже возьмём и отдадим его хозяевам», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Как сообщал News.ru, ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США должны защитить Турцию от курдских Сил народной самообороны, которые действуют на севере Сирии. До этого Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания Трампа, который предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По словам Трампа, США разорят Турцию, если это произойдёт.