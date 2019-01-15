Эрдоган обсудит вывод войск США из Сирии с Путиным

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры в формате «один на один» со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Темой встречи станет координация в Сирии на фоне вывода военного контингента США.

По словам пресс-секретаря турецкого лидера Ибрагима Калына, Эрдоган осуществит однодневный визит в Москву 23 января, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Эрдоган заявил, что пришёл к историческому пониманию с президентом США Дональдом Трампом в вопросе урегулирования конфликта в Сирии. Он отметил, что Вашингтон и Анкара смогли достигнуть соглашения о создании 32-километровой буферной зоны на севере республики.