https://static.news.ru/photo/59779af0-b08a-11e9-b403-fa163e074e61_1024.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: AA/ABACA, via www.imago-images.d/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проложил пашню на первом в стране электротракторе.

Это произошло на празднике урожая в пригороде Анкары Полатлы. Турецкий лидер совершил молитву, после чего решил опробовать машину.

После заезда специалисты рассказали Эрдогану о технических характеристиках электротрактора, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что представители России и Турции обсудили поставки самолётов и совместную сборку вертолётов на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии в Анталье.