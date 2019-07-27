Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проложил пашню на первом в стране электротракторе.
Это произошло на празднике урожая в пригороде Анкары Полатлы. Турецкий лидер совершил молитву, после чего решил опробовать машину.
После заезда специалисты рассказали Эрдогану о технических характеристиках электротрактора, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что представители России и Турции обсудили поставки самолётов и совместную сборку вертолётов на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии в Анталье.