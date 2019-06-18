Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит в естественную смерть бывшего главы Египта Мухаммеда Мурси.
Политик призвал задуматься над этим вопросом и разобраться, действительно ли смерть была естественной, сообщает «
Бывший политик скончался после того, как он выступил перед судом. Во время своей речи он настаивал на том, что до сих пор является президентом Египта, а его дело должен рассматривать специальный трибунал.
Ранее News.ru писал, что экс-президент Египта Мухаммед Мурси, умерший во время судебного заседания, скончался, по мнению врачей, из-за острой сердечной недостаточности.