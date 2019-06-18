Фото: Ahmed Gomaa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит в естественную смерть бывшего главы Египта Мухаммеда Мурси.

Политик призвал задуматься над этим вопросом и разобраться, действительно ли смерть была естественной, сообщает «Интерфакс».

Бывший политик скончался после того, как он выступил перед судом. Во время своей речи он настаивал на том, что до сих пор является президентом Египта, а его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Египта Мухаммед Мурси, умерший во время судебного заседания, скончался, по мнению врачей, из-за острой сердечной недостаточности.

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