https://static.news.ru/photo/cb0aa714-91fb-11e9-b56a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит в естественную смерть бывшего главы Египта Мухаммеда Мурси.

Политик призвал задуматься над этим вопросом и разобраться, действительно ли смерть была естественной, сообщает « Интерфакс ».

Бывший политик скончался после того, как он выступил перед судом. Во время своей речи он настаивал на том, что до сих пор является президентом Египта, а его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Египта Мухаммед Мурси, умерший во время судебного заседания, скончался, по мнению врачей, из-за острой сердечной недостаточности.