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Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в 2019 году

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что президент США Дональд Трамп может посетить турецкое государство в 2019 году.

«Наш президент пригласил уважаемого Трампа с визитом в Турцию. Он ответил, что, возможно, в 2019 году приедет», — рассказал Калын журналистам в Анкаре.

Турецкий представитель добавил, что время визита будет определено позднее, так как будет зависеть «от планов и программы американского лидера».

Ранее News.ru писал, что Эрдоган пообещал Трампу избавить Сирию от терроризма. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что намерен уничтожить остатки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. По словам Трампа, именно Эрдоган имеет все возможности, чтобы избавить сирийское общество от постоянной террористической угрозы.


#дональдтрамп #сша #эрдоган #турция #визит #2019
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