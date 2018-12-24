Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в 2019 году

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что президент США Дональд Трамп может посетить турецкое государство в 2019 году.
«Наш президент пригласил уважаемого Трампа с визитом в Турцию. Он ответил, что, возможно, в 2019 году приедет», — рассказал Калын журналистам в Анкаре.
Турецкий представитель добавил, что время визита будет определено позднее, так как будет зависеть «от планов и программы американского лидера».
Ранее News.ru писал, что Эрдоган пообещал Трампу избавить Сирию от терроризма. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что намерен уничтожить остатки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. По словам Трампа, именно Эрдоган имеет все возможности, чтобы избавить сирийское общество от постоянной террористической угрозы.