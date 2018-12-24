Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в 2019 году

https://news.ru/storage/news/0b7f207183add7af574f63a11b78f514/c7d500b8-ca8e-46f8-adff-381fa9ff9897_850.jpg Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что президент США Дональд Трамп может посетить турецкое государство в 2019 году.

«Наш президент пригласил уважаемого Трампа с визитом в Турцию. Он ответил, что, возможно, в 2019 году приедет», — рассказал Калын журналистам в Анкаре.

Турецкий представитель добавил, что время визита будет определено позднее, так как будет зависеть «от планов и программы американского лидера».

Ранее News.ru писал, что Эрдоган пообещал Трампу избавить Сирию от терроризма. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что намерен уничтожить остатки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. По словам Трампа, именно Эрдоган имеет все возможности, чтобы избавить сирийское общество от постоянной террористической угрозы.