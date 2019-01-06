Эрдоган приедет в Россию для беседы с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведёт переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Встреча должна состояться в январе текущего года.
Основными темами беседы двух лидеров станут контракты на приобретение Анкарой российских С-400 и ситуация в Сирии, пишет «Анатолийское агентство новостей». Поставка первого дивизиона «Триумфа» ожидается в октябре 2019 года.
5 января Москва и Анкара зафиксировали на территории САР факты нарушения режима прекращения огня. Стрельбу слышали в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хаме.
Ранее News.ru сообщал о переговорах Вашингтона и Анкары по поводу покупки американских ракетных систем Patriot. Белый дом просит Эрдогана отказаться от С-400 производства РФ в пользу техники НАТО.