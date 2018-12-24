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Эрдоган пообещал Трампу «искоренить» терроризм в Сирии

Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что намерен уничтожить остатки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

По словам Трампа, именно Эрдоган имеет возможности сделать это. Об этом он сообщил после долгого телефонного разговора с президентом Турции.

«Он — человек, который может это сделать, и более того, Турция находится по соседству. Наши войска возвращаются домой!» — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на границе с Сирией. Часть техники уже переброшена на территорию САР.


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