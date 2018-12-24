Эрдоган пообещал освободить сирийских курдов

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Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал освободить арабов и курдов Сирии от гнёта террористов.

«Для чего мы в Сирии? Для того, чтобы вернуть свободу нашим арабским и курдским братьям. Их безопасность мы рассматриваем как собственную проблему», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не оставит курдских братьев под гнётом запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана и её сирийского отделения — сил самообороны сирийских курдов.

Как ранее писал News.ru, президент Турции Тайип Эрдоган заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что намерен уничтожить остатки ИГ (запрещено в РФ) в Сирии. По словам Трампа, именно Эрдоган имеет возможность сделать это. Об этом он сообщил после долгого телефонного разговора с президентом Турции.