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Эрдоган пообещал освободить сирийских курдов

imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал освободить арабов и курдов Сирии от гнёта террористов.

«Для чего мы в Сирии? Для того, чтобы вернуть свободу нашим арабским и курдским братьям. Их безопасность мы рассматриваем как собственную проблему», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не оставит курдских братьев под гнётом запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана и её сирийского отделения — сил самообороны сирийских курдов.

Как ранее писал News.ru, президент Турции Тайип Эрдоган заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что намерен уничтожить остатки ИГ (запрещено в РФ) в Сирии. По словам Трампа, именно Эрдоган имеет возможность сделать это. Об этом он сообщил после долгого телефонного разговора с президентом Турции.


#сирия #эрдоган #турция #курды
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