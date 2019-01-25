Эрдоган обещал создать зону безопасности в Сирии

https://news.ru/storage/news/8ff8db3617900801be8babad282b5ffa/d9f3d1e9-0d7f-4df7-8978-ed7047701168_850.jpg Anas Alkharboutli/Dpa/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал создать буферную зону на севере Сирии в ближайшие месяцы.

«Мы ожидаем, что зона безопасности будет образована в течение нескольких месяцев», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Он также подчеркнул, что ожидает от союзников логистической поддержки в этом вопросе.

Ранее News.ru писал, что Турция способна самостоятельно создать зону безопасности в Сирии. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна при этом не будет отказываться от сотрудничества с другими странами.