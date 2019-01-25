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Эрдоган обещал создать зону безопасности в Сирии

Anas Alkharboutli/Dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал создать буферную зону на севере Сирии в ближайшие месяцы.

«Мы ожидаем, что зона безопасности будет образована в течение нескольких месяцев», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Он также подчеркнул, что ожидает от союзников логистической поддержки в этом вопросе.

Ранее News.ru писал, что Турция способна самостоятельно создать зону безопасности в Сирии. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна при этом не будет отказываться от сотрудничества с другими странами.


#сирия #эрдоган #турция
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