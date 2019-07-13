https://static.news.ru/photo/f54c6908-a656-11e9-ad4c-fa163e074e61_1024.jpg Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

НАТО должна быть рада, что Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, потому что Альянс станет от этого сильнее, заявил лидер республики Реджеп Эрдоган.

Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран — членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО, — сказал политик.

Также он подчеркнул, что страна регулярно платит взносы.

Как ранее писал News.ru, Эрдоган заявил, что в Россию было направлено 100 специалистов для обучения работе на С-400.