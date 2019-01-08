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Эрдоган осудил Болтона за его слова о сирийских курдах

Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает высказывание советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона о необходимости обеспечения безопасности сил самообороны сирийских курдов неприемлемым.

«Болтон делает большую ошибку, его заявление неприемлемо. Террористические организации не представляют курдов. Те, кто распространяет ложь о том, что Турция убивает курдов в Сирии, пытаются играть на настроениях мирового сообщества», — сказал Эрдоган.

Как ранее писал News.ru, вывод американских войск из Сирии зависит от уничтожения террористов ИГ (запрещена в РФ) и способности Турции обеспечить безопасность сирийских курдов, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. При этом политик отметил, что Анкара должна согласовывать действия с Вашингтоном.


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