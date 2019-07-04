https://static.news.ru/photo/c063de3e-75d1-11e9-be19-fa163e074e61_1024.jpg Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «грабежом» намерение Вашингтона исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35.

Он отметил, что турецкая сторона заплатила за самолёты около полутора миллиона долларов и получила четыре из 116 истребителей.

Если у вас есть клиент, и этот клиент хорошо платит, то как вы можете не отдавать ему товары? Это называется грабежом, — цитирует Эрдогана издание Hurriyet .

Президент также сделал акцент на том, что Турция является не просто одним из рынков сбыта F-35. Она участвует в производстве комплектующих для истребителей.

Наряду с этим Эрдоган напомнил, что на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп пообещал не вводить санкции против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее News.ru писал, что Эрдоган пригрозил обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять оплаченные истребители.