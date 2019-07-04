Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «грабежом» намерение Вашингтона исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35.
Он отметил, что турецкая сторона заплатила за самолёты около полутора миллиона долларов и получила четыре из 116 истребителей.
Если у вас есть клиент, и этот клиент хорошо платит, то как вы можете не отдавать ему товары? Это называется грабежом, — цитирует Эрдогана издание
Hurriyet.
Президент также сделал акцент на том, что Турция является не просто одним из рынков сбыта F-35. Она участвует в производстве комплектующих для истребителей.
Наряду с этим Эрдоган напомнил, что на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп пообещал не вводить санкции против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Ранее News.ru писал, что Эрдоган пригрозил обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять оплаченные истребители.