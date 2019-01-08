Эрдоган объявил о победе над ИГ в Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Кроме того, турецкий лидер представил план по нормализации ситуации в арабской республике.

По словам Эрдогана, речь идёт о всеобъемлющей стратегии по искоренению причин радикализации. Она предусматривает создание стабилизационных сил с участием всех представителей сирийского общества под руководством Турции. Кроме того, управление территориями, которые контролируют Отряды народной самообороны, предлагается передать всенародно избранному совету. Турецкий лидер также поддержал решение США о выводе войск из Сирии, однако выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны могут продолжить вмешиваться во внутренние дела Сирии под предлогом борьбы с ИГ. Об этом говорится в статье Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times.

Как писал News.ru, до конца января у Эрдогана запланирована встреча с Владимиром Путиным.