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Эрдоган объявил о победе над ИГ в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган twitter.com/@gazeteduvar

Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Кроме того, турецкий лидер представил план по нормализации ситуации в арабской республике.

По словам Эрдогана, речь идёт о всеобъемлющей стратегии по искоренению причин радикализации. Она предусматривает создание стабилизационных сил с участием всех представителей сирийского общества под руководством Турции. Кроме того, управление территориями, которые контролируют Отряды народной самообороны, предлагается передать всенародно избранному совету. Турецкий лидер также поддержал решение США о выводе войск из Сирии, однако выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны могут продолжить вмешиваться во внутренние дела Сирии под предлогом борьбы с ИГ. Об этом говорится в статье Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times.

Как писал News.ru, до конца января у Эрдогана запланирована встреча с Владимиром Путиным


#сирия #эрдоган #исламскоегосударство
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