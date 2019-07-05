https://static.news.ru/photo/d05a0eae-9f1a-11e9-a084-fa163e074e61_1024.jpg Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что взрыв автомобиля в городе Рейханлы, согласно предварительным данным, мог быть терактом.

Он отметил, что в машине, скорее всего, была бомба, передаёт NTV . Три человека, трупы которых обнаружили в транспортном средстве, являлись гражданами Сирии.

Но пока результатов расследования нет, подождём, — подчеркнул он.

В результате инцидента недалеко от сирийской границы погибли два человека. Ещё двое получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов страны обеспечивают дополнительные меры безопасности, дороги вокруг зоны ЧП перекрыты.

Ранее News.ru писал, что сотрудники МВД Афганистана ликвидировали боевиков, вступивших в перестрелку с силовиками после взрыва в столице. Двое нападавших оказывали сопротивление силовикам, укрывшись в расположенном неподалёку от места взрыва строящемся здании.