https://static.news.ru/photo/ec1eae42-a64f-11e9-97aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам зенитных ракетных систем С-400 является важнейшим соглашением для современной республики.

Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране, — заявил политик.

Он также напомнил о поставках американских истребителей пятого поколения F-35, которые могут сорваться из-за сделки по С-400.

Мы к настоящему моменту заплатили $1,4 млрд за F-35. Если Турцию выведут из программы по созданию F-35, то стоимость одного самолёта может возрасти на $7–8 млн, — отметил турецкий лидер.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий лидер пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как ранее писал News.ru, Вашингтону придётся принять непростое решение, поскольку введение ограничительных мер против Анкары чревато потерей как части рынка, так и важного союзника в её лице.