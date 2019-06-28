Контракт на поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» Турции подразумевает частичную передачу её технологий, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее об этом «на полях» саммита G20 в Осаке уже говорил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который также выразил уверенность, что санкций со стороны США в связи с приобретением российского вооружения не будет. Некоторые эксперты, впрочем, высказывают мысль, что Анкара, приобретя ЗРС, не планирует ими пользоваться, дабы не обострять отношения с Вашингтоном.

С-400, контракт на покупку которых Турцией был заключён ещё в 2017-м, в последние месяцы, по мере приближения срока поставок, стали настоящим камнем преткновения в американо-турецких отношениях. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями в случае приобретения российских ЗРС, однако Эрдоган не стал отступать. Первые поставки ожидаются уже в июле, причём турецкой стороне будут переданы и технологии производства «Триумфов».

Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он подтвердил заявление, сделанное Эрдоганом в Осаке. К слову, в ходе своего выступления турецкий лидер уклонился от ответа на вопрос, где именно будут размещены ЗРС. Вкупе с его заверениями о том, что санкций от США в связи с поставками «Триумфов» не будет, эта деталь натолкнула некоторых наблюдателей на мысль, будто Турция на самом деле не намерена пользоваться С-400. В то же время, как отметил в беседе с News.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, подобный сценарий поведения Анкары был бы абсолютно бессмысленным. Что же касается перспективы санкций, то, считает эксперт, американский президент действительно вполне может пойти на попятную.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в Осаке White House/Flickr.com/Global Look Press

Это вполне в стиле Трампа. Он повышает ставки до максимума, а затем начинает отступать, если этого не сделал оппонент, — напомнил Храмчихин.

Сам президент США по итогам переговоров с Эрдоганом в Осаке выразил нежелание прибегать к санкциям, но отметил, что в Вашингтоне эта опция всё ещё рассматривается. В первую очередь, американская сторона планировала отменить поставки Турции своих истребителей F-35.

Подобные меры возможны, но непонятно, что от этого выиграют американцы, — отмечает в этой связи эксперт.

Пока что запрет на продажу Турции F-35 включён в проект военного бюджета на 2020-й финансовый год, принятый Сенатом США 28 июня. Согласно документу, данное ограничение может быть снято, только если Анкара не будет приобретать российские ЗРС. Кроме того, на рассмотрении в Вашингтоне находятся ещё три пакета антитурецких санкций — в основном, против оборонных компаний страны, — которые Трамп пока не спешит одобрять. Эрдоган, однако, говорит не только о них. По словам турецкого лидера, он всё ещё ожидает поставки и ста истребителей F-35.

S.C. Air National Guard/flickr.com

Очевидно, делая подобные заявления, президент Турции всё же лукавит и выдаёт желаемое за действительное. Вполне возможно, что он так поступает сознательно, дабы, с одной стороны, не выглядеть капитулировавшим перед США, а с другой — сохранить лицо в диалоге с Россией, заодно обзаведясь технологиями производства. Последнее обстоятельство, к слову, эксперты не считают критичным для Москвы. Во-первых, как уже сказано, речь идёт лишь о частичной передаче технологий, а во-вторых, ожидается, что в скором времени в России на смену С-400 придёт С-500 «Прометей». Несколько дней назад глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уже заявил о готовности новой ЗРС к серийному производству.

Что же касается проекта военного бюджета США, содержащего запрет на поставки Турции F-35, то для его утверждения Конгрессу понадобится не только одобрение в обеих палатах, но и подпись президента. Поэтому теоретически Трамп, конечно же, может помочь Эрдогану и потребовать от конгрессменов убрать соответствующий пункт из документа. Станет ли он это делать — серьёзный вопрос. На Капитолийском холме, похоже, настроены решительно, а обострять отношения с членами Конгресса Трампу ни к чему. Более того, любая попытка «продвинуть» в проект документа свои идеи приведёт президента к необходимости торга с конгрессменами по другим вопросам. И едва ли в подобных обстоятельствах желание «угодить» Эрдогану перевесит для Трампа потенциальные риски.