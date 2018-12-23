Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев

https://news.ru/storage/news/858ca4231f383905f03e752c3da184ca/2bcad6d7-d721-4e0d-9cdf-ea51fac44274_850.jpg Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль проводит политику государственного террора в отношении народа Палестины. Он назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «голосом угнетателей, сеющим зло».

Турецкий лидер подчеркнул, что Израиль должен ответить за злодеяния, преступления против человечности, кровопролития и разрушения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.