USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,022.88 $
МОСКВА-7°C19:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев

Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль проводит политику государственного террора в отношении народа Палестины. Он назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «голосом угнетателей, сеющим зло».

Турецкий лидер подчеркнул, что Израиль должен ответить за злодеяния, преступления против человечности, кровопролития и разрушения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.


#эрдоган #израиль #турция #преступления
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
политика 14:37, 23 декабря 2018
Израиль продолжит операции в САР после ухода американцев
политика 09:10, 21 декабря 2018
Москва ждёт изменения позиции Израиля и Турции по Крыму
в мире 15:58, 19 декабря 2018
Израиль убил десятки палестинских детей в 2018 году
Лента новостей
общество 19:50
«Уралкалий» выплатит компенсации семьям погибших
спорт 19:49
Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ позвали назад
общество 19:46
Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
спорт 19:31
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика 19:27
Кадыров рассказал о сложностях с рэпом
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
общество 18:59
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
в мире 18:57
Франция оставит войска в восточном Средиземноморье
в мире 18:51
Макрон разочарован выводом войск США из Сирии
Другие новости
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
в мире 18:57
Франция оставит войска в восточном Средиземноморье
в мире 18:51
Макрон разочарован выводом войск США из Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top