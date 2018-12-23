Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль проводит политику государственного террора в отношении народа Палестины. Он назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «голосом угнетателей, сеющим зло».
Турецкий лидер подчеркнул, что Израиль должен ответить за злодеяния, преступления против человечности, кровопролития и разрушения, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.