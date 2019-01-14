Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в САР

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Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирии, сообщили в администрации турецкого лидера.

«Эрдоган одобрил вывод войск США из Сирии и подтвердил готовность оказать любую поддержку в этом процессе. Оба лидера обсудили также идею создания зоны безопасности на севере Сирии, основываясь на принципах её территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что глава республики в ходе разговора подчеркнул, что Турция не имеет проблем с курдами, а её единственной целью является борьба с ИГ (запрещена в РФ), РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и её сирийскими ответвлениями.

Ранее News.ru писал, что Трамп предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По его словам, Соединённые Штаты разорят Турцию, если это произойдёт.