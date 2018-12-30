USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,863.12 $
МОСКВА-3°C17:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель Reiner Zensen/imago stock&people/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Главной их темой стали последние события в Сирии.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, сообщает телеканал NTV.

Ранее аналогичные переговоры Турция провела и с Россией. Встреча высокого уровня в формате «2+2» с участием министров обороны и иностранных дел состоялась в Москве 29 декабря. Представители двух стран обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии. Встретиться в таком формате турецкий лидер предложил российскому в связи с вступлением сирийских войск в курдский город Манбидж, писал News.ru.


#германия #сирия #эрдоган #турция #Меркель
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
в мире 17:35, 29 декабря 2018
Сирия может вернуться в Лигу арабских государств
политика 15:59, 29 декабря 2018
Россия договорилась с Турцией по ситуации в Сирии
в мире 15:37, 29 декабря 2018
Лавров дал оценку переговорам с Турцией по Сирии
Лента новостей
происшествия 17:48
Люди погибли в ДТП на Южном Урале
в мире 17:43
Киев закупит 20 видов вооружения для ВСУ
экономика 17:35
Евгений Туриев назначен замом руководителя Росавтодора
в мире 17:25
Франция и Великобритания усилят меры против мигрантов
политика 17:20
Медведев назначил руководителя транспортного надзора
Другие новости
в мире 17:43
Киев закупит 20 видов вооружения для ВСУ
в мире 17:25
Франция и Великобритания усилят меры против мигрантов
в мире 17:17
«Нафтогаз» назвал сумму «долга» «Газпрома»
в мире 17:07
Лукашенко: союз народов России и Белоруссии состоялся
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top