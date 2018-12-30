Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Главной их темой стали последние события в Сирии.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, сообщает телеканал NTV.
Ранее аналогичные переговоры Турция провела и с Россией. Встреча высокого уровня в формате «2+2» с участием министров обороны и иностранных дел состоялась в Москве 29 декабря. Представители двух стран обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии. Встретиться в таком формате турецкий лидер предложил российскому в связи с вступлением сирийских войск в курдский город Манбидж, писал News.ru.