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Эрдоган анонсировал создание буферной зоны в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришёл к историческому пониманию с президентом США Дональдом Трампом в вопросе урегулирования конфликта в Сирии. Он отметил, что Вашингтон и Анкара смогли достигнуть соглашения о создании 32-километровой буферной зоны на севере республики. 

Идея создания зоны принадлежит американскому лидеру. Трамп уверен, что она позволит защитить курдов от турецкого нападения. 

Также Эрдоган отметил, что США в ближайшем будущем полностью выведут из Сирии военный контингент, сообщает Al-Masdar

Как ранее писал News.ru, Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания американского лидера Дональда Трампа, связанные с новой турецкой операцией в Сирии. При этом политик отметил, что последний телефонный разговор с президентом США был позитивным.


#дональдтрамп #сша #сирия #эрдоган #турция
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