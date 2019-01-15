Эрдоган анонсировал создание буферной зоны в Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришёл к историческому пониманию с президентом США Дональдом Трампом в вопросе урегулирования конфликта в Сирии. Он отметил, что Вашингтон и Анкара смогли достигнуть соглашения о создании 32-километровой буферной зоны на севере республики.

Идея создания зоны принадлежит американскому лидеру. Трамп уверен, что она позволит защитить курдов от турецкого нападения.

Также Эрдоган отметил, что США в ближайшем будущем полностью выведут из Сирии военный контингент, сообщает Al-Masdar.

Как ранее писал News.ru, Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания американского лидера Дональда Трампа, связанные с новой турецкой операцией в Сирии. При этом политик отметил, что последний телефонный разговор с президентом США был позитивным.