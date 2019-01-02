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Епифаний позвал всех украинцев в автокефальную церковь

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Двери Православной церкви Украины (ПЦУ) открыты для всех верующих жителей страны, заявил предстоятель автокефалии митрополит Епифаний. Он назвал состоявшийся в декабре Объединительный собор основой для восстановления единства украинского православия.

«Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу», — написал митрополит в своем микроблоге в Twitter.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей заверил, что предоставление автокефалии Украине завершится передачей томоса (указа) об автокефалии ПЦУ, несмотря на противодействие некоторых церквей.

Подписание томоса патриархом Варфоломеем намечено на 5 января, а на следующий день после божественной литургии документ будет вручён митрополиту Епифанию.


#украина #автокефалия #пцу
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