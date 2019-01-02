Епифаний позвал всех украинцев в автокефальную церковь

https://news.ru/storage/news/1fd9f68e67bc3978b6632dff0e8be589/35549919-22d4-479e-90cf-ddd3475b0be2_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двери Православной церкви Украины (ПЦУ) открыты для всех верующих жителей страны, заявил предстоятель автокефалии митрополит Епифаний. Он назвал состоявшийся в декабре Объединительный собор основой для восстановления единства украинского православия.

«Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу», — написал митрополит в своем микроблоге в Twitter.

15 грудня 2018 р у Святій Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор, яким покладено основу для відновлення єдності українського православ’я. Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України, хто бажає разом у єдиній Помісній Церкві служити Богові та українському народу. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 2 января 2019 г.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей заверил, что предоставление автокефалии Украине завершится передачей томоса (указа) об автокефалии ПЦУ, несмотря на противодействие некоторых церквей.

Подписание томоса патриархом Варфоломеем намечено на 5 января, а на следующий день после божественной литургии документ будет вручён митрополиту Епифанию.