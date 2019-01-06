USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,835.40 $
МОСКВА-7°C10:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Эпидемия постельных клопов в Европе и США пугает туристов

Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Всё больше туристов, отдыхающих в Европе и США, заявляют о засилье постельных клопов в гостиницах. При этом средства защиты от насекомых практически не помогают.

По мнению экспертов, новая разновидность клопов начала распространяться на территории Соединённых Штатов в последние несколько десятилетий.

«Но в Европе и Великобритании дела с ними обстоят не лучше», — отметил профессор энтомологии из университета Кентукки Майкл Поттер.

Он рассказал, что нынешние путешественники стали менее внимательными и не проверяют постели в отелях, перед тем как лечь спать.

На данный момент специалисты не могут с точностью сказать, что стало причиной распространения клопов. По одной из версий, расширить среду обитания насекомым помогли путешественники, которые стали чаще ездить за границу и перевозить их в багаже, передаёт The Telegraph.

Ранее News.ru писал, что министерство торговли КНР подарит Тбилиси технику для борьбы с мраморными клопами. Речь идёт о тракторах со специальными опрыскивателями и о грузовых автомобилях.


#сша #туристы #туризм #отдых #европа #клопы #насекомые
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 19:52, 5 января 2019
Туристка обнаружила в куртке ядовитую змею
здоровье 19:54, 3 января 2019
Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности чумы
общество 02:52, 30 декабря 2018
Российские туристы заполонили Дубай
Лента новостей
общество 10:46
Полного расселения дома в Магнитогорске пока не будет
происшествия 10:44
Спасатели ищут пропавшую в парке Башкирии девушку
общество 10:44
Власти возьмут под контроль перестройку дач
общество 10:35
Грузовик «Прогресс МС-11» отправят к МКС весной
происшествия 10:31
Врачи оценили состояние пострадавшего в массовом ДТП
Другие новости
в мире 10:01
Венгры устроили марш против политики Орбана
в мире 09:59
Глава аппарата Пентагона покинул должность
в мире 09:47
Электронная сигарета вызвала пожар на борту самолёта
в мире 09:46
Редкий снежный барс впервые попал на видео в Китае
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top