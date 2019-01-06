Эпидемия постельных клопов в Европе и США пугает туристов

https://news.ru/storage/news/b0930d12e0e11fa713dae4a75da008e8/5801e88a-3cc5-42b7-9fd8-3ad55d35310f_850.jpg Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

Всё больше туристов, отдыхающих в Европе и США, заявляют о засилье постельных клопов в гостиницах. При этом средства защиты от насекомых практически не помогают.

По мнению экспертов, новая разновидность клопов начала распространяться на территории Соединённых Штатов в последние несколько десятилетий.

«Но в Европе и Великобритании дела с ними обстоят не лучше», — отметил профессор энтомологии из университета Кентукки Майкл Поттер.

Он рассказал, что нынешние путешественники стали менее внимательными и не проверяют постели в отелях, перед тем как лечь спать.

На данный момент специалисты не могут с точностью сказать, что стало причиной распространения клопов. По одной из версий, расширить среду обитания насекомым помогли путешественники, которые стали чаще ездить за границу и перевозить их в багаже, передаёт The Telegraph.

Ранее News.ru писал, что министерство торговли КНР подарит Тбилиси технику для борьбы с мраморными клопами. Речь идёт о тракторах со специальными опрыскивателями и о грузовых автомобилях.