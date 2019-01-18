Эпидемия кори началась в Грузии

https://news.ru/storage/news/499ff8fa510fbefcee04e5663d203b5b/f67d1c2d-e79f-4d0d-93dd-5eb189e953d6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Число заболевших корью в Грузии постоянно увеличивается. Минздрав страны объявил об эпидемии, заявил глава ведомства Давид Сергеенко.

Медики зафиксировали 335 случаев заражения инфекцией, пишет «Интерфакс», и она продолжает распространяться по республике. Больше всего рискуют заболеть граждане от 20 до 40 лет, которым не удалось получить прививку в 90-е годы. Около 200 тысяч граждан Грузии могут проживать без иммунитета против недуга. Тбилиси планирует начать бесплатную вакцинацию.

Ранее News.ru сообщал о нашествии постельных клопов в США и Европе. Средства защиты от насекомых практически не помогают. На данный момент специалисты не могут с точностью сказать, что стало причиной распространения мелких членистоногих. По одной из версий, расширить среду обитания помогли путешественники, которые стали чаще ездить за границу и перевозить их в багаже.