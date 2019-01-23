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Эпидемия кори может быть объявлена на Украине

Florian Kopp/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Минздрав Украины в ближайшее время проведёт заседание специальной комиссии, на котором будет решено, объявлять ли в стране эпидемию кори. С начала года корью заболели 8,5 тыс. украинцев, из них пятеро умерли от осложнений.

«Когда в стране объявлена эпидемия, Минздрав имеет больше полномочий по закупке вакцин», — цитирует «112 Украина» и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Ранее News.ru писал, что вспышку кори зафиксировало Министерство охраны здоровья Украины. Заболеваемость достигла рекордных показателей. Инфекцию подхватили в 2018 году свыше 54 тысяч человек, что в 12 раз больше, чем в 2017-м. Больше половины из них — около 34 тысяч — дети.


#украина #корь #эпидемия
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