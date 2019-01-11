Макрон опубликует «письмо французам»

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Эммануэль Макрон

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон обратится к согражданам в преддверии национальных дебатов, которые начнутся 15 января. Макрон 14 января опубликует «письмо французам», где расскажет о своих будущих действиях.

«В своём письме французам я объясню, что считаю необходимым сделать. Это очень важный момент для нашей страны. Это прекрасная возможность высказать мнение, необходимо, чтобы каждый воспользовался ей со всей ответственностью» — цитирует AFP Макрона.

Создание больших национальных дебатов — одна из мер, которую анонсировал Макрон на фоне протестных акций «жёлтых жилетов». Предполагается, что любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения.

Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум. Французский лидер не приедет из-за напряжённого графика и протестного движения «жёлтых жилетов».