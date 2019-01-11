USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,288 $   Brent60.10 $ Bitcoin3,669.08 $
МОСКВА-11°C22:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Макрон опубликует «письмо французам»

Эммануэль Макрон Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон

в мире [ версия для печати ]

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон обратится к согражданам в преддверии национальных дебатов, которые начнутся 15 января. Макрон 14 января опубликует «письмо французам», где расскажет о своих будущих действиях.

«В своём письме французам я объясню, что считаю необходимым сделать. Это очень важный момент для нашей страны. Это прекрасная возможность высказать мнение, необходимо, чтобы каждый воспользовался ей со всей ответственностью» — цитирует AFP Макрона.

Создание больших национальных дебатов — одна из мер, которую анонсировал Макрон на фоне протестных акций «жёлтых жилетов». Предполагается, что любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения.

Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум. Французский лидер не приедет из-за напряжённого графика и протестного движения «жёлтых жилетов».


#Франция #эммануэльмакрон #дебаты #желтыежилеты
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
в мире 16:19, 9 января 2019
Франция поможет ФРГ получить постоянное место в СБ ООН
в мире 19:46, 8 января 2019
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве
в мире 03:32, 8 января 2019
Трамп обсудил с Макроном план вывода войск из Сирии
в мире 18:43, 7 января 2019
Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»
Эксперт оценил промежуточные итоги протестов
в мире 15:20, 6 января 2019
«Жёлтые жилеты» сорвали перезагрузку Евросоюза
Эксперт оценил промежуточные итоги протестов
Лента новостей
в мире 22:04
Forbes назвал сумму доходов Трампа от продажи недвижимости
в мире 22:00
Франция и Япония объявили о военно-морском сотрудничестве
происшествия 21:52
Крупная авария парализовала Киевское шоссе
экономика 21:40
ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку из-за роста ставок
общество 21:33
Кокорина и Мамаева поддержала шансон-группа «Бутырка»
Другие новости
в мире 22:04
Forbes назвал сумму доходов Трампа от продажи недвижимости
в мире 22:00
Франция и Япония объявили о военно-морском сотрудничестве
в мире 21:21
Парламент проголосовал за изменение названия Македонии
в мире 20:33
Киев разыскивает подозреваемого по делу Вороненкова
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top