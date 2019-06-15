https://static.news.ru/photo/a43bc24e-9052-11e9-ac9e-fa163e074e61_1024.jpg Эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах и президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах пригласил президента России Владимира Путина посетить страну после того, как получил от него поздравление по случаю 90-летия.

Поздравительное письмо передал посол РФ в Кувейте Николай Макаров министру по делам канцелярии эмира Али Джаберу ас-Сабаху. В нём российский лидер отметил роль шейха в установлении и развитии политических, торговых и экономических отношений между двумя странами, сообщило Кувейтское государственное агентство новостей.

Как ранее писал News.ru, эмир Кувейта заявил, что продолжающаяся война в Йемене угрожает всем арабским государствам Персидского залива. По мнению монарха, мирное урегулирование конфликта должно проходить на основе дипломатии, желания самих стран — участниц боевых действий сесть за стол переговоров, а также согласно резолюциям ООН.