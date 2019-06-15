Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах пригласил президента России Владимира Путина посетить страну после того, как получил от него поздравление по случаю 90-летия.
Поздравительное письмо передал посол РФ в Кувейте Николай Макаров министру по делам канцелярии эмира Али Джаберу ас-Сабаху. В нём российский лидер отметил роль шейха в установлении и развитии политических, торговых и экономических отношений между двумя странами, сообщило Кувейтское государственное
Как ранее писал News.ru, эмир Кувейта заявил, что продолжающаяся война в Йемене угрожает всем арабским государствам Персидского залива. По мнению монарха, мирное урегулирование конфликта должно проходить на основе дипломатии, желания самих стран — участниц боевых действий сесть за стол переговоров, а также согласно резолюциям ООН.