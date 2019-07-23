https://static.news.ru/photo/011718a8-ad57-11e9-9ba8-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета II Фото: Paul Marriott/www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Одна из самых часто путешествующих монархов в мире, королева Великобритании Елизавета II, всегда возит в своём багаже запас свежей крови и чая с бергамотом.

Как сообщает The Sun, королева всегда путешествует с запасом крови, за который отвечает дежурный доктор. Это особенно необходимо в странах, где наличие нужной крови сложно гарантировать, если вдруг потребуется переливание. Личные пакеты крови имеют также принц Филипп и принц Чарльз.

Королевская семья всегда путешествует и с комплектом чёрной одежды на случай траура, если кто-нибудь из её членов вдруг отойдёт в мир иной. Также у них всегда с собой запас чая с бергамотом.

Как писал News.ru, Елизавета II начинает день заказом одежды из гардеробной. Сама она туда не заходит, а наряд выбирает по каталогу. Утром к ней приходит костюмер, приносит два комплекта одежды с кусочками прикреплённой к ним ткани, чтобы «королева могла вспомнить, шёлк это, хлопок или шерсть». Когда королеве надоедает какой-либо из нарядов, она отдаёт его камердинерам, костюмерам, которые могут распорядиться им по своему усмотрению.