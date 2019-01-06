Электронная сигарета вызвала пожар на борту самолёта

https://news.ru/storage/news/7480db03be868a3befd3e34bf6231ee1/226dd293-787f-4736-8dc2-37d368f01c53_850.jpg Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Небольшой пожар произошёл на борту самолёта American Airlines, следовавшего рейсом из Лас-Вегаса в Чикаго. Причиной возгорания стал перегревшийся аккумулятор электронной сигареты.

В результате ЧП никто из находившихся на борту 138 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. С огнём справились бортпроводники, сообщает WGN9.

Ранее News.ru писал, что специальная комиссия для расследования причин пожара на Приобском месторождении сформирована в Ханты-Мансийском автономном округе. Представитель компании «РН-Юганскнефтегаз» подтвердил, что пожарным удалось потушить пламя.