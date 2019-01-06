Электронная сигарета вызвала пожар на борту самолёта

Небольшой пожар произошёл на борту самолёта American Airlines, следовавшего рейсом из Лас-Вегаса в Чикаго. Причиной возгорания стал перегревшийся аккумулятор электронной сигареты.
В результате ЧП никто из находившихся на борту 138 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. С огнём справились бортпроводники, сообщает WGN9.
Ранее News.ru писал, что специальная комиссия для расследования причин пожара на Приобском месторождении сформирована в Ханты-Мансийском автономном округе. Представитель компании «РН-Юганскнефтегаз» подтвердил, что пожарным удалось потушить пламя.