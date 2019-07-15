Главный пассажирский терминал аэропорта Дубая остался без света на полчаса.
Представитель воздушной гавани подтвердил эту информацию, объяснив произошедшее технической неполадкой, передаёт
Очевидцы сообщают, что в здании перестал работать кондиционер и температура резко поднялась. После включения энергии пассажиры некоторое время продолжали испытывать жару, так как на улице установилась 40-градусная жара.
Ранее News.ru писал, что аэропорт Саратов-Центральный возобновил работу после инцидента с выездом пассажирского лайнера за пределы посадочной полосы.