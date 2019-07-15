Фото: Transport Photo Images/Leonid Faerberg

Главный пассажирский терминал аэропорта Дубая остался без света на полчаса.

Представитель воздушной гавани подтвердил эту информацию, объяснив произошедшее технической неполадкой, передаёт The National. По его словам, инцидент почти не повлиял на работу транспортного хаба.

Очевидцы сообщают, что в здании перестал работать кондиционер и температура резко поднялась. После включения энергии пассажиры некоторое время продолжали испытывать жару, так как на улице установилась 40-градусная жара.

Ранее News.ru писал, что аэропорт Саратов-Центральный возобновил работу после инцидента с выездом пассажирского лайнера за пределы посадочной полосы.

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