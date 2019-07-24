https://static.news.ru/photo/5f586b48-ae28-11e9-a833-fa163e074e61_1024.jpgФото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен малайзийской фирмы OG IT Forensic Services в документальном фильме голландского режиссёра Макса ван дер Верффа о крушении самолёта MH17 на Донбассе утверждает, что Служба безопасности Украины отредактировала записи переговоров, которые использовались в качестве доказательств. Редактирование подтвердил и немецкий эксперт Норман Риттер.
Это отредактировано. Уровень шумов отличается от этого аудиотрека, — цитирует РИА Новости Розена.
Норман Риттер отметил, что телефонные записи подделали путём девяти манипуляций.
28-минутный фильм Макса ван дер Верффа, занимающегося независимым расследованием крушения, был опубликован на YouTube в середине июля.
Как писал News.ru, верховный представитель Евросоюза по политике безопасности Федерика Могерини призвала Россию в полной мере сотрудничать с текущим расследованием катастрофы малайзийского боинга MH17. Она заявила, что Москва должна признать свою вину в крушении. Кроме того, Могерини подчеркнула, что Брюссель полностью уверен в независимости и профессионализме юридических процедур, которые будут проводиться в будущем.