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Сильный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо. Во время теракта мог пострадать мэр и несколько представителей местной власти.

Взрыв в здании администрации совершил террорист-смертник, сообщает РИА Новости. Известно также, что после взрыва были слышны выстрелы. Теракт произошёл после отъезда специального представителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона. Он...