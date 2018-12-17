Эксперты нашли «руку Москвы» в победе Трампа на выборах

https://news.ru/storage/news/a475d5c37924bc9c68e0aa2ada00318e/f0ec2cff-9e96-460f-acdf-5e7a0fb73516_850.jpg Michael Reynolds/Consolidated News Photos/ Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Эксперты проекта вычислительной пропаганды Оксфордского университета и фирмы сетевого анализа Graphika подготовили доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году. Документ будет представлен на рассмотрение в комитет по разведке Сената США.

«Россия действовала в пользу кандидата в президенты Дональда Трампа», — уверены представители университета.

К таким выводам они пришли на основе анализа миллионов сообщений, видеоматериалов и фотоснимков, размещённых в Facebook, Twitter и Google.

«Все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу Республиканской партии, и в частности Дональду Трампу», — цитирует черновик документа Washington Post.

Ранее News.ru писал о том, что российские граждане контактировали по меньшей мере с 14 соратниками президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании и первое время после избрания. Россияне якобы регулярно вступали в контакт с членами семьи нынешнего президента США, а также с его друзьями и приближёнными.