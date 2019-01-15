USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent58.95 $ Bitcoin3,687.34 $
МОСКВА-2°C01:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Эксперты: Константинополь обманул украинскую церковь

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Эксперты проанализировали текст томоса об украинской автокефалии и пришли к выводу, что речь в нём идёт вовсе не поместной церкви, на что так рассчитывал Киев, а об автономной церкви с весьма ограниченными правами, которая фактически будет подчиняться Константинополю.

Константинополь просто воспользовался спешкой украинских властей, который хотели хоть что-то получить до выборов — в итоге на территории Украины образовалась подконтрольная ему церковь. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что сложившаяся с ПЦУ ситуация — это абсолютно не то, что обещала и провозглашала власть. Константинопольский патриархат ограничивает новую структуру по ряду важных параметров. К примеру, там будет находиться церковный суд, да и по всем важным вопросам, догматическим, каноническим, церковным, Киевский патриархат должен будет обращаться в Константинополь.

«Это будет касаться всего, начиная от назначения иерархов, заканчивая собраниями, распределением денежных решений, то есть абсолютно вся — не только духовная, но и административная жизнь церкви будет регулироваться фактически с помощью инструмента прямого управления из Константинополя», — разъяснил эксперт.

Самый важный момент томоса — ПЦУ должна будет отказаться от украинской диаспоры за границей, которая как раз является очень влиятельной, и полностью подчиниться Константинополю. Не достигнута и цель объединения ПЦУ: на сегодня это только семь тысяч приходов, тогда как в стране есть ещё 19 тысяч приходов.

В итоге вместо создания поместной церкви в стране «обострился религиозный конфликт, религиозная карта на многие десятилетия положена на политический стол, а внимание общества отвлечено от многих важных вопросов, таких как высокие коммунальные тарифы или коррупция».

Ранее News.ru сообщал, что расположенная на территории России Богородская епархия бывшего Киевского патриархата пока не получала никаких распоряжений о том, кому теперь подчиняется. Патриархат был упразднён при создании единой автокефальной Православной церкви Украины.


#украина #церковь #автокефалия
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
в мире 17:17, 10 января 2019
Томос об автокефалии новой церкви вернули на Украину
в мире 14:47, 9 января 2019
Томос об автокефалии ПЦУ подписали в Стамбуле
в мире 11:22, 6 января 2019
Томос об автокефалии вручён предстоятелю украинской церкви
Лента новостей
в мире 01:50
Одесситы провели митинг «Дельфинарий на костях»
экономика 01:15
Стоимость криптовалюты петро увеличилась в несколько раз
происшествия 01:03
Убийство совершено на детской площадке в Москве
технологии 00:47
США запустит Crew Dragon без экипажа к МКС в начале февраля
общество 00:45
Госдума рассмотрит проект против перекупщиков билетов
Другие новости
в мире 01:50
Одесситы провели митинг «Дельфинарий на костях»
в мире 00:24
Глава украинских автомобилистов пойдёт в президенты
в мире 00:13
Крупные военные учения пройдут в Венесуэле
в мире 23:44
Адвокат отказался от Харви Вайнштейна
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top