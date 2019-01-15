Эксперты: Константинополь обманул украинскую церковь

https://news.ru/storage/news/b98c88c5edd91db8c89e56c5eb4088cd/c6fdac41-515b-44c3-ba96-223846654731_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты проанализировали текст томоса об украинской автокефалии и пришли к выводу, что речь в нём идёт вовсе не поместной церкви, на что так рассчитывал Киев, а об автономной церкви с весьма ограниченными правами, которая фактически будет подчиняться Константинополю.

Константинополь просто воспользовался спешкой украинских властей, который хотели хоть что-то получить до выборов — в итоге на территории Украины образовалась подконтрольная ему церковь. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что сложившаяся с ПЦУ ситуация — это абсолютно не то, что обещала и провозглашала власть. Константинопольский патриархат ограничивает новую структуру по ряду важных параметров. К примеру, там будет находиться церковный суд, да и по всем важным вопросам, догматическим, каноническим, церковным, Киевский патриархат должен будет обращаться в Константинополь.

«Это будет касаться всего, начиная от назначения иерархов, заканчивая собраниями, распределением денежных решений, то есть абсолютно вся — не только духовная, но и административная жизнь церкви будет регулироваться фактически с помощью инструмента прямого управления из Константинополя», — разъяснил эксперт.

Самый важный момент томоса — ПЦУ должна будет отказаться от украинской диаспоры за границей, которая как раз является очень влиятельной, и полностью подчиниться Константинополю. Не достигнута и цель объединения ПЦУ: на сегодня это только семь тысяч приходов, тогда как в стране есть ещё 19 тысяч приходов.

В итоге вместо создания поместной церкви в стране «обострился религиозный конфликт, религиозная карта на многие десятилетия положена на политический стол, а внимание общества отвлечено от многих важных вопросов, таких как высокие коммунальные тарифы или коррупция».

Ранее News.ru сообщал, что расположенная на территории России Богородская епархия бывшего Киевского патриархата пока не получала никаких распоряжений о том, кому теперь подчиняется. Патриархат был упразднён при создании единой автокефальной Православной церкви Украины.