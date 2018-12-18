Российским интернет-троллям посвятили доклад в США

https://news.ru/storage/news/7a34521c6deb0dd2772f53b6b66ecd10/3f976e41-3729-416a-b2a5-39fe3c1510ee_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Связанные с российским Агентством интернет-исследований интернет-тролли распространяли в соцсетях дезинформацию для дискредитации спецпрокурора США Роберта Мюллера и расследования о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Об этом говорится в докладе компании New Knowledge, подготовленном по запросу комитета по разведке Сената Конгресса США.

«Когда начали появляться публикации о вмешательстве в выборы, и в качестве виновного начали указывать на Россию, Агентство интернет-исследований не стало уклоняться от этого и игнорировать подобные сообщения. Они начали использовать насмешки и пренебрежительный тон в своих сообщениях», — цитирует доклад ТАСС.

По мнению авторов исследования, это делалось для формирования мнения, что расследование о вмешательстве России якобы «представляет собой нонсенс», а экс-директор ФБР Джеймс Коми и спецпрокурор Роберт Мюллер «коррумпированы», и «появляющиеся истории, связанные с Россией, представляют собой глупую теорию заговора», продвигаемую «либеральными нытиками».

«Когда журналисты в своих расследованиях начали раскрывать их (троллей. — News.ru) операции, в сообщениях, которые размещались Агентством интернет-исследований, начала активно высмеиваться идея того, что россияне вмешивались в выборы в США», — подчёркивается в докладе.

Также эксперты New Knowledge отметили, что в Facebook и Instagram начали появляться сообщения против Джеймса Коми, после того как президент США Дональд Трамп уволил его, а также — против расследования Роберта Мюллера.

Российские интернет-тролли, как отмечается в докладе, уделяли большое внимание положению темнокожего населения в США.

«Они использовали в своих интересах присущие американскому обществу протестные движения и делали акцент на широко распространённых, уже существующих социальных проблемах», — отмечается в исследовании.

Интернет-тролли из России якобы предпринимали попытки агитации темнокожих избирателей, традиционно предпочитающих голосовать за демократов, чтобы те отказались от участия в выборах.

Как сообщал News.ru, в октябре Twitter опубликовал базу с более чем 10 млн твитов, которые, предположительно, связанны с вмешательством в американские выборы. Это 3,8 тысячи аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, и около 770 аккаунтов, связанных с Ираном.