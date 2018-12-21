Эксперт: Трамп избавляется от рьяных «ястребов»

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Джеймс Мэттис

Отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса означает стремление президента Соединённых Штатов избавиться от слишком агрессивных политиков — рьяных «ястребов». Однако надежда на улучшение отношений Москвы и Вашингтона после ухода генерала с должности — лишь иллюзия, заявил директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

Высшие круги американского общества настроены, в большинстве своём, на конфронтацию с Кремлём. Именно они определяют отчасти русофобский курс Белого дома, пишет ФАН.

«Несмотря на все прежние ожидания и надежды, сегодня эти отношения хуже некуда», — подытожил эксперт.

По мнению политолога Максима Жарова, уход главы Пентагона напрямую связан с решением Трампа вывести войска из Сирии и, возможно, даже из Афганистана. Из-за этого радикально-консервативное крыло США, скорее всего, ещё сильнее «обозлится» на президента. Сложившаяся обстановка может вынудить покинуть свои посты и других видных дипломатов: советника нацбезопасности Джона Болтона и руководителя Госдепа Майка Помпео.

«У Трампа нет своей политической команды, единственный более или менее политически дееспособный член его ближнего круга — это его зять Джаред Кушнер, которого Трампу недавно не удалось поставить на пост главы администрации. Более того, Трамп, по сути, уже не контролирует аппарат Белого дома», — заявил Жаров.

И без того напряжённая ситуация вокруг Белого дома может спровоцировать новые провокации со стороны Соединённых Штатов и их союзников против РФ в Сирии и на Украине.

Ранее News.ru публиковал комментарий Вашингтона по поводу отставки Джеймса Мэттиса. Глава США Дональд Трамп и министр обороны сохранят дружеские отношения, несмотря на разногласия во взглядах, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.