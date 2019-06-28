https://static.news.ru/photo/f8c6d7e4-9b34-11e9-b947-fa163e074e61_1024.jpg Олег Ляшко Фото: Zuma/TASS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили потасовку в прямом эфире украинского телеканала, потому что хотели привлечь к себе внимание избирателей перед предстоящими парламентскими выборами. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ранее произошла потасовка, в которой приняли участие Олег Ляшко и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Их время закончилось. Каждый из них выглядит ещё глупее и менее адекватно, чем есть на самом деле, — сказал эксперт в интервью RT .

Он также подчеркнул, что после выборов такие «странные персонажи» могут остаться в прошлом, потому что Парламент обновится.

Как писал News.ru, члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.