Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили потасовку в прямом эфире украинского телеканала, потому что хотели привлечь к себе внимание избирателей перед предстоящими парламентскими выборами. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее произошла потасовка, в которой приняли участие Олег Ляшко и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Их время закончилось. Каждый из них выглядит ещё глупее и менее адекватно, чем есть на самом деле, — сказал эксперт в интервью RT.
Он также подчеркнул, что после выборов такие «странные персонажи» могут остаться в прошлом, потому что Парламент обновится.
Как писал News.ru, члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.