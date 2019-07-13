https://static.news.ru/photo/8251ee1f-fc07-4fff-813a-64498ce722c6_1024.jpg C-400 "Триумф" Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Вашингтону придётся принять непростое решение, поскольку введение санкций против Анкары чревато потерей как части рынка, так и важного союзника в её лице. Таким образом директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский прокомментировал информацию о планах США применить ограничительные меры против Турции из-за российской ЗРК С-400.

Во-первых, это будет потеря рынка, определённого сегмента, во-вторых, Турция — это стратегический союзник, — отметил эксперт в интервью RT .

Он добавил, что США постоянно пытался добиться от турецкой стороны каких-то уступок, однако всё безрезультатно.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как писал News.ru, пятый самолёт с компонентами российских систем ПВО С-400 приземлился в Турции. В течение дня ожидается прибытие шестого и седьмого самолётов.