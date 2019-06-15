https://static.news.ru/photo/24c65f86-905e-11e9-ad58-fa163e074e61_1024.jpg Майк Помпео Фото: Michael Gross/US Department of State/Global Look Press

США хотят помешать Ирану экспортировать нефть, поэтому Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе. Таким образом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что у военных есть доказательства, раскрывающие роль Исламской Республики в этом инциденте.

Аналогичная ситуация была со Скрипалями, аналогичные закрытые данные были по Сирии и по Восточной Гуте. Если бы они имели возможность быть представленными в публичном формате, то они бы были, и Помпео выступал бы на фоне именно этих данных, а не видео патрульного катера, — отметил эксперт в беседе с RT .

По мнению специалиста, Белый дом хочет усилить давление на Иран по линии своих партнёров, прежде всего, Саудовской Аравии. Кроме того, американцы пытаются заблокировать переговорные позиции Тегерана и ЕС, чтобы не позволить им создать платформу по обходу их санкций.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Пострадавшие суда принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей были эвакуированы сразу после инцидента.

Как писал News.ru, МИД России выступил с официальным комментарием по поводу произошедшего. Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва призывает мировых игроков воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.