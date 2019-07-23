https://static.news.ru/photo/4b69cbc8-ad50-11e9-9af0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Инцидент с самолётами над Японским морем не осложнит отношения между Россией и Южной Кореей, уверен политолог, международный эксперт, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По мнению специалиста, конфликт произошёл на фоне сложных территориальных взаимоотношений между Токио и Сеулом.

Здесь вообще ни при чём российский военный борт, который совершал и будет совершать полёты тем маршрутом, который согласован, — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом News.ru.

Политолог считает, что конфликтная ситуация не связана с катастрофой Boeing 747 над Сахалином в 1983 году, когда тоже был воздушный инцидент с корейцами. 1 сентября 1983 года авиалайнер Boeing 747-230B авиакомпании Korean Air Lines, выполнявший международный рейс Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул, отклонился от назначенного курса и вошёл в закрытое воздушное пространство СССР, после чего пролетел над Камчаткой, пройдя ряд военных объектов, а затем уже над островом Сахалин. Самолёт был сбит советским истребителем Су-15, все находившиеся на борту 269 человек погибли. Катастрофа вызвала серьёзное обострение отношений между СССР и США.

Ранее советника-посланника дипмиссии РФ вызвали в МИД Южной Кореи из-за пролёта самолётов над Японским морем. Сеул считает, что российские Ту-95 вторглись в воздушное пространство страны. Корейская сторона указывает, что российскому дипломату «была выражена глубокая обеспокоенность». Также Южная Корея потребовала от РФ «объяснений, извинений и обеспечения мер для недопущения повторения подобных инцидентов». По данным Сеула, самолёт Ту-95 ВКС РФ 22 июля дважды вторгся в воздушное пространство страны в районе расположенных в Японском море островов Токто. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы. Министерство обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергло. По данным ведомства, Ту-95МС проходил без отклонений от плана, в соответствии с международными правилами, на удалении более 25 км от островов Токто, писал News.ru.