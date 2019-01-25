Экс-советник Трампа освобождён под подписку о невыезде

Бывшего советника президента США Дональда Трампа освободили из-под стражи. Роджер Стоун выплатил залог в размере $250 тыс.
Решение принял федеральный суд в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. При этом Стоуну запретили покидать территорию США до судебного заседания, передаёт CNN.
Как сообщал News.ru, Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в препятствовании официальной процедуре, даче ложных показаний, а также в оказании давления на свидетеля. Бывший советник президента США работал с Трампом в период предвыборной гонки.