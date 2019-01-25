Экс-советник предвыборного штаба Трампа задержан в США

Бывший советник президента США Дональда Трампа задержан в американском штате Флорида. Роджер Стоун работал с Трампом в период предвыборной гонки.
О задержании Стоуна сообщает сайт Министерства юстиции США.
«66-летний Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл 25 января 2019 года после предъявления обвинений федеральным большим жюри присяжных в округе Колумбия», — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп готовится ввести чрезвычайное положение вдоль южной границы страны.