Экс-советник предвыборного штаба Трампа задержан в США

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Роджер Стоун

Бывший советник президента США Дональда Трампа задержан в американском штате Флорида. Роджер Стоун работал с Трампом в период предвыборной гонки.

О задержании Стоуна сообщает сайт Министерства юстиции США.

«66-летний Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл 25 января 2019 года после предъявления обвинений федеральным большим жюри присяжных в округе Колумбия», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп готовится ввести чрезвычайное положение вдоль южной границы страны.