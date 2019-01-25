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Экс-советник предвыборного штаба Трампа задержан в США

Роджер Стоун Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роджер Стоун

в мире [ версия для печати ]

Бывший советник президента США Дональда Трампа задержан в американском штате Флорида. Роджер Стоун работал с Трампом в период предвыборной гонки.

О задержании Стоуна сообщает сайт Министерства юстиции США.

«66-летний Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл 25 января 2019 года после предъявления обвинений федеральным большим жюри присяжных в округе Колумбия», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп готовится ввести чрезвычайное положение вдоль южной границы страны. 


#дональдтрамп #ЗАДЕРЖАНИЕ #штаб
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