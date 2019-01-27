Экс-соратник Порошенко: он молится иконе со своим ликом

https://news.ru/storage/news/886bbdfb6a803975b8aafef6c4d21d57/3bfe9380-64e7-487e-80d6-167613beda69_850.jpg Petro Poroshenko/Global Look Press

Эмигрировавший с Украины народный депутат Александр Онищенко рассказал о церкви в доме президента Петра Порошенко. По словам бывшего соратника украинского лидера, тот молится на иконы с изображением себя самого.

«Я был у него дома — у него там своя собственная церковь. В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе», — заявил в эфире НТВ Александр Онищенко.

Ранее News.ru писал о том, что Порошенко через свой Facebook призывал народ к молитвам за новую Украинскую церковь. Он также выражал надежду, что священники продолжат процесс объединения украинского православия в одну церковь.