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Экс-соратник Порошенко: он молится иконе со своим ликом

Petro Poroshenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Эмигрировавший с Украины народный депутат Александр Онищенко рассказал о церкви в доме президента Петра Порошенко. По словам бывшего соратника украинского лидера, тот молится на иконы с изображением себя самого.

«Я был у него дома — у него там своя собственная церковь. В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе», — заявил в эфире НТВ Александр Онищенко.

Ранее News.ru писал о том, что Порошенко через свой Facebook призывал народ к молитвам за новую Украинскую церковь. Он также выражал надежду, что священники продолжат процесс объединения украинского православия в одну церковь. 


#украина #порошенко #религия
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