Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф

https://news.ru/storage/news/c56f56eb3e7bf75378210e28646f28eb/1a2a825d-9fd6-422b-9e33-181d4f7f0896_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук должен отсидеть 16 лет в колонии строгого режима за получение крупных взяток и превышение полномочий, а также заплатит штраф 600 млн приднестровских рублей (2,5 млрд российских).

Евгения Шевчука суд признал виновным по двух эпизодам мздоимства и трём — превышения полномочий. Бывшего президента Приднестровья также лишили всех наград и права занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Приговор был вынесен экс-президенту ПМР заочно: Шевчук бежал в Молдавию после того, как заметил за собой слежку.

Ранее News.ru сообщал, что президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал резолюцию о выводе российских войск с территории Приднестровья, принятую Генеральной ассамблеей ООН. По словам Додона, данная резолюция направлена на обострение ситуации в республике и может нанести ущерб отношениям между государствами.