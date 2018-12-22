USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук должен отсидеть 16 лет в колонии строгого режима за получение крупных взяток и превышение полномочий, а также заплатит штраф 600 млн приднестровских рублей (2,5 млрд российских).

Евгения Шевчука суд признал виновным по двух эпизодам мздоимства и трём — превышения полномочий. Бывшего президента Приднестровья также лишили всех наград и права занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Приговор был вынесен экс-президенту ПМР заочно: Шевчук бежал в Молдавию после того, как заметил за собой слежку.

Ранее News.ru сообщал, что президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал резолюцию о выводе российских войск с территории Приднестровья, принятую Генеральной ассамблеей ООН. По словам Додона, данная резолюция направлена на обострение ситуации в республике и может нанести ущерб отношениям между государствами.


самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 03:09, 8 декабря 2018
Приднестровье готово сотрудничать с Молдавией
в мире 09:16, 29 сентября 2018
Премьер Молдавии призвал РФ вывести войска из Приднестровья
Министерство иностранных дел непризнанной республики выступило с официальным заявлением по этому поводу
в мире 01:07, 1 сентября 2017
Власти Молдовы не пропустили через границу гостей праздника независимости Приднестровья
Министерство иностранных дел непризнанной республики выступило с официальным заявлением по этому поводу
Лента новостей
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
в мире 00:50
Британские морпехи обучат украинских военных
Другие новости
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 00:50
Британские морпехи обучат украинских военных
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top