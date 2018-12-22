Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук должен отсидеть 16 лет в колонии строгого режима за получение крупных взяток и превышение полномочий, а также заплатит штраф 600 млн приднестровских рублей (2,5 млрд российских).
Евгения Шевчука суд признал виновным по двух эпизодам мздоимства и трём — превышения полномочий. Бывшего президента Приднестровья также лишили всех наград и права занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».
Приговор был вынесен экс-президенту ПМР заочно: Шевчук бежал в Молдавию после того, как заметил за собой слежку.
Ранее News.ru сообщал, что президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал резолюцию о выводе российских войск с территории Приднестровья, принятую Генеральной ассамблеей ООН. По словам Додона, данная резолюция направлена на обострение ситуации в республике и может нанести ущерб отношениям между государствами.