Экс-президентов Украины призвали спасти нацию

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Депутат Верховной рады Ольга Богомолец

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец призвала бывших украинских лидеров Виктора Ющенко и Леонида Кравчука спасти жителей Украины от вымирания.

«Я рассчитываю на нашу совместную реакцию и на поддержку всех вас, бывших президентов Украины и представителей этого форума ["Трансформация Украины"]. У нас нет шансов сохранить украинскую нацию, если мы не изменим государственную политику и наше личное отношение. Мы должны не посыпать голову пеплом, а действовать», — сказала парламентарий, отметив, что в стране должна произойти смена политических элит.

Спасать украинцев депутат намерена с помощью Стратегии сохранения человеческого потенциала, передаёт «112 Украина». Богомолец подчеркнула, что нация может исчезнуть через 180 лет, если имеющиеся темпы смертности и рождаемости будут сохранены.

Как писал News.ru ранее, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самым бедным государством региона и континента. Лидер партии «Батькивщина» подчеркнула, что миллион жителей покинули страну за прошлый год и ещё три миллиона готовятся уехать в ближайшее время.