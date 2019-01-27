Экс-президента Renault хотят оставить без выходного пособия

https://news.ru/storage/news/5c6d2cb511fff4197ee2972590068834/3dd20bfd-d2a4-4ff0-8da4-1cd1e64d1ec0_850.jpg Du Xiaoyi/Global Look Press

Власти Франции хотят лишить выходного пособия экс-президента и генерального директора компании Renault Карлоса Гона. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Французское общество не согласится с тем, чтобы выплаты Карлосу Гону были чрезмерными», — сказал министр на радиостанции France Inter.

Ле Мер также рассказал, что ранее уже добавился снижения заработной платы Гона на 30%, когда он занимал свою должность. Французское государство располагает в компании пакетом акций в 15% и 22% прав голосов. Министр добавил, что власти намерены заставить глав компаний быть исключительно французскими резидентами.

Как писал News.ru, совет директоров Renault назначил генеральным директором компании Тьерри Боллоре. После ареста Карлоса Гона в ноябре Боллоре был временным руководителем компании. На посту председателя совета директоров концерна Гона сменит Жан-Доминик Сенар, нынешний генеральный директор французского производителя шин Michelin. При этом Сенар продолжит выполнять функции главы этой компании до истечения срока его полномочий в мае 2019 года, говорится в заявлении Michelin.