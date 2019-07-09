https://static.news.ru/photo/8852d5c0-a265-11e9-a408-fa163e074e61_1024.jpg Жан Кретьен Фото: Richard Lautens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возглавлявший на рубеже тысячелетия (1993–2003 гг.) правительство бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен был спешно госпитализирован, после того как почувствовал резкое недомогание.

Инцидент произошёл в Гонконге, куда экс-глава канадского кабинета министров приехал для участия в Конференции канадско-китайских торговых отношений, передаёт телеканал Global News.

Чем именно было вызвано недомогание политика и как себя в настоящее время чувствует Кретьен, не сообщается.

Как сообщал ранее News.ru, на прошедшем в конце июня саммите G20 в Осаке президент Бразилии не захотел пожать руку премьеру Канады Джастину Трюдо.