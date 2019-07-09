Возглавлявший на рубеже тысячелетия (1993–2003 гг.) правительство бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен был спешно госпитализирован, после того как почувствовал резкое недомогание.
Инцидент произошёл в Гонконге, куда экс-глава канадского кабинета министров приехал для участия в Конференции канадско-китайских торговых отношений, передаёт телеканал Global News.
Чем именно было вызвано недомогание политика и как себя в настоящее время чувствует Кретьен, не сообщается.
Как сообщал ранее News.ru, на прошедшем в конце июня саммите G20 в Осаке президент Бразилии не захотел пожать руку премьеру Канады Джастину Трюдо.