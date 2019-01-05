Экс-премьеру Киргизии грозит срок после аварии на ТЭЦ

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Сапар Исаков

Окончательные обвинения предъявлены бывшему главе правительства Киргизии Сапару Исакову, задержанному летом минувшего года. Экс-чиновнику грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Бывшему премьеру инкриминируют ч. 2 ст. 303 УК «Умышленные деяния, совершенные в интересах организованной преступной группы, преступного сообщества или повлекшие иные тяжкие последствия», сообщает Tazabek.

Исаков проходит по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. По мнению следствия, он использовал своё положение и пролоббировал интересы одной зарубежной компании при модернизации ТЭЦ, таким образом поучаствовав в выборе подрядчика. В результате его действий государству был нанесён колоссальный ущерб, писал News.ru.