Экс-премьера Шотландии арестовали из-за секс-скандала

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Алекс Салмонд

Полиция арестовала бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда. Он должен предстать перед судом по делу о сексуальных домогательствах.

О преступлении заявили две шотландские госслужащие, к которым Салмонд, по их словам, приставал. Правительство провело внутреннее расследование и пришло к заключению о правдивости обвинений.

Ранее News.ru писал о том, что Салмонд покинул Шотландскую национальную партию, членом которой был 45 лет и которую 20 лет возглавлял. Политик пояснил, что принял непростое для себя решение, чтобы лишить политических противников возможности критиковать партию из-за связанного с ним скандала. По словам Алекса Салмонда, он намерен вернуть себе членство в партии после того, как восстановит свою репутацию.

Помимо политической деятельности, с 2017 года он является ведущим шоу Алекса Салмонда на телеканале RT.