Экс-премьер Украины рассказал об условиях победы Порошенко

https://news.ru/storage/news/dc4299ed4baea726ab954415e56aa21b/19e96d1e-716c-4970-9360-1a26f5b7fe64_850.jpg Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что президент Пётр Порошенко в борьбе за сохранение своего поста весной 2019 года будет опираться на административный ресурс. Кроме того, по его словам, Порошенко поможет пиар.

«Даже на фоне тех кандидатов, что есть сегодня на этих выборах без выбора, Порошенко представляется абсолютным злом. Я буду поддерживать всех, кроме него. У него нет легальных шансов остаться у власти», — передаёт слова Азарова «Политика сегодня».

Он отметил, что Соединённые Штаты играют не последнюю роль во внутренних делах Украины.

Как ранее писал News.ru, поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планирует каждый шестой гражданин. 17,1% украинцев считают, что Порошенко должен остаться на своём посту. Этот результат побил рекорд последних двух лет. В конце 2018 года Порошенко занимал третью строчку в рейтинге кандидатов, уступив Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.