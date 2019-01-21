USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.17 $ Bitcoin3,540.64 $
МОСКВА-9°C13:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Азаров: Украина не будет энергонезависимой

Николай Азаров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

в мире [ версия для печати ]

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что страна не сможет стать энергонезависимой. По его словам, Киев не принял никаких мер для увеличения добычи газа.

«Все эти заявления — просто болтовня. Реального увеличения добычи газа не происходит. Поэтому глупо воспринимать эти слова всерьёз, за ними ничего не стоит», — прокомментировал Азаров слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Он также назвал все заявления о независимости «просто болтовнёй», информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, Владимир Гройсман заявил, что необходимо сделать всего четыре шага, чтобы страна добилась энергетической независимости. По его словам, для этого потребуется увеличить добычу собственного газа, прийти к грамотному энергопотреблению, интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский рынок и защитить граждан страны от рыночных цен на энергоресурсы через субсидии.


самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
экономика 03:19, 21 января 2019
Гройсман обозначил пути к энергонезависимости Украины
общество 13:57, 20 января 2019
Депутат оценил шансы на списание долгов за газ в Чечне
общество 14:22, 16 января 2019
Чубайс посетовал на энергорасточительность России
Лента новостей
спорт 13:37
На ледовой арене в Новосибирске случился пожар
общество 13:36
Минтруд оценил идею переноса новогодних каникул
политика 13:31
Кремль негативно относится к желанию ЕС ввести новые санкции
в мире 13:30
Белоруссия готова сотрудничать на принципах уважения
происшествия 13:29
Более 50 кг кокаина найдено в рефрижераторе с бананами
Другие новости
в мире 13:30
Белоруссия готова сотрудничать на принципах уважения
в мире 13:11
Остров Комодо в Индонезии закроют для туристов на год
в мире 13:04
Бюро ПАСЕ поддержало идею дебатов по Азовскому морю
в мире 12:48
Десятки тонн погибшей рыбы собрали на реке Урал
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top