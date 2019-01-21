Азаров: Украина не будет энергонезависимой

https://news.ru/storage/news/a4499289f06f0361ffc9babef27c785b/6fb34647-0ace-4eed-aa09-28f13ab1fac8_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что страна не сможет стать энергонезависимой. По его словам, Киев не принял никаких мер для увеличения добычи газа.

«Все эти заявления — просто болтовня. Реального увеличения добычи газа не происходит. Поэтому глупо воспринимать эти слова всерьёз, за ними ничего не стоит», — прокомментировал Азаров слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Он также назвал все заявления о независимости «просто болтовнёй», информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, Владимир Гройсман заявил, что необходимо сделать всего четыре шага, чтобы страна добилась энергетической независимости. По его словам, для этого потребуется увеличить добычу собственного газа, прийти к грамотному энергопотреблению, интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский рынок и защитить граждан страны от рыночных цен на энергоресурсы через субсидии.