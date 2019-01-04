Экс-помощник Обамы рассказал о роли России в конфликтах года

https://news.ru/storage/news/71493fc48d281a9bc7277b9127e7490f/fcce4dcd-e85b-44a2-be90-3fb90341dc1d_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Международной группы по предотвращению кризисов, во времена Барака Обамы занимавший пост помощника президента США по Ближнему Востоку, Роберт Малли опубликовал список 10 конфликтов, за которыми следует наблюдать в 2019 году. В двух пунктах — по Сирии и Украине — говорится о роли России.

Война на Украине подпитывает более широкое международное противостояние между Россией и западными странами, пишет Малли на сайте Международной группы.

По его словам, последней горячей точкой стал инцидент в Азовском море, в ходе которого «Россия фактически заблокировала (Украине. — News.ru) доступ к Керченскому проливу».

«Конфронтация говорит о том, что ни одна из сторон не видит преимуществ компромисса», — отмечает Роберт Малли.

По его мнению, инцидент продемонстрировал «готовность Москвы применить открытую силу против Украины», а отсутствие значимого сдвига в тактике Москвы и Киева вряд ли изменится в 2019 году.

Малли считает, что Украина, скорее всего, не пойдёт навстречу России до намеченных в 2019 году выборов президента и депутатов Верховной рады.

При этом Москва, по мнению президента Международной группы по предотвращению кризисов, «может заплатить высокую цену из-за содействия удержанию сепаратистами территорий Украины», но вряд ли в откажется в скором времени от влияния на Донбасс.

«Украинские выборы или внутренние события в России могут открыть возможности для мирного процесса. Но, как показывают события в Азовском море, опасность эскалации всегда присутствует», — резюмирует Роберт Малли.

Говоря о Сирии, эксперт отметил, что «резкий уход американцев влечёт за собой серьёзный риск». После этого в серьёзной опасности могут оказаться Отряды народной самообороны — курдская военизированная группировка, которая вместе с США боролась против запрещённой в России террористической группировки ИГ и в настоящее время контролирует около трети территорий Сирии.

Вашингтон и Москва, как считает Роберт Малли, заинтересованы в том, чтобы предотвратить «схватку всех со всеми» в Сирии, поскольку «это может стать толчком к возрождению ИГ, и потому, что, с точки зрения России, в итоге Турция может получить под свой контроль больше территорий».

Как писал News.ru, самыми «горячими» местами в 2019 году останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров. Как сообщил профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли, Третья мировая война может начаться на Украине после инцидента в Керченском проливе.