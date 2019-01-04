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Экс-помощник Обамы рассказал о роли России в конфликтах года

Maksim Konstantinov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава Международной группы по предотвращению кризисов, во времена Барака Обамы занимавший пост помощника президента США по Ближнему Востоку, Роберт Малли опубликовал список 10 конфликтов, за которыми следует наблюдать в 2019 году. В двух пунктах — по Сирии и Украине — говорится о роли России.

Война на Украине подпитывает более широкое международное противостояние между Россией и западными странами, пишет Малли на сайте Международной группы.

По его словам, последней горячей точкой стал инцидент в Азовском море, в ходе которого «Россия фактически заблокировала (Украине. — News.ru) доступ к Керченскому проливу».

«Конфронтация говорит о том, что ни одна из сторон не видит преимуществ компромисса», — отмечает Роберт Малли.

По его мнению, инцидент продемонстрировал «готовность Москвы применить открытую силу против Украины», а отсутствие значимого сдвига в тактике Москвы и Киева вряд ли изменится в 2019 году.

Малли считает, что Украина, скорее всего, не пойдёт навстречу России до намеченных в 2019 году выборов президента и депутатов Верховной рады.

При этом Москва, по мнению президента Международной группы по предотвращению кризисов, «может заплатить высокую цену из-за содействия удержанию сепаратистами территорий Украины», но вряд ли в откажется в скором времени от влияния на Донбасс.

«Украинские выборы или внутренние события в России могут открыть возможности для мирного процесса. Но, как показывают события в Азовском море, опасность эскалации всегда присутствует», — резюмирует Роберт Малли.

Говоря о Сирии, эксперт отметил, что «резкий уход американцев влечёт за собой серьёзный риск». После этого в серьёзной опасности могут оказаться Отряды народной самообороны — курдская военизированная группировка, которая вместе с США боролась против запрещённой в России террористической группировки ИГ и в настоящее время контролирует около трети территорий Сирии.

Вашингтон и Москва, как считает Роберт Малли, заинтересованы в том, чтобы предотвратить «схватку всех со всеми» в Сирии, поскольку «это может стать толчком к возрождению ИГ, и потому, что, с точки зрения России, в итоге Турция может получить под свой контроль больше территорий».

Как писал News.ru, самыми «горячими» местами в 2019 году останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров. Как сообщил профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли, Третья мировая война может начаться на Украине после инцидента в Керченском проливе.


#сирия #украина #2019 #войны
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